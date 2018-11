Donacije predstavljajo pomemben delež v zbirkah slovenskih galerij

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 17. novembra - Z donacijami pridobljena dela predstavljajo pomemben delež v zbirkah slovenskih galerij. V javnih zavodih, ki so STA posredovali podatke - Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Moderna galerija in MSUM Ljubljana ter Umetnostna galerija Maribor (UGM) -, se ta giblje med 40 in 60 odstotkov.