Najobsežnejša dela na železniški progi Maribor-Šentilj v zaključni fazi

Šentilj, 14. novembra - Po zaslugi ugodnih vremenskih razmer dela v sklopu nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj ter na železniških postajah Pesnica in Šentilj potekajo v skladu z roki in se prevešajo v zaključno fazo. Kot so danes sporočili z direkcije za infrastrukturo, bo glavnina del, ki povzroča višje ravni hrupa, zaključena predvidoma do konca novembra.