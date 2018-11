Salvini posvaril Bruselj pred morebitno uvedbo sankcij zaradi proračuna

Rim, 14. novembra - Italijanski podpredsednik vlade in notranji minister Matteo Salvini je danes posvaril Evropsko komisijo pred uvedbo sankcij proti "Italijanom" v sporu zaradi proračuna. Pojasnil je, da so v vladi ocenili, da proračuni preteklih let niso pomagali Italiji in zato vztrajajo pri sedanjem predlogu proračuna za prihodnje leto.