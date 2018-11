Kralji pokleknili še tretjič zapored

Los Angeles, 14. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik severnoameriške lige NHL Anže Kopitar, so vnovič pokleknili na domačem ledu. V Staples Centru so jih namreč gosti, Toronto Maple Leafs, premagali kar s 5:1 in prizadejali kraljem še 12. poraz na 17 tekmah to sezono ter tretji zaporedni, po katerem so kralji najslabša ekipa NHL.