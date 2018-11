Hopperjeva slika Chop Suey prodana za rekordnih 92 milijonov dolarjev

New York, 14. novembra - Slika ameriškega slikarja Edwarda Hopperja Chop Suey iz leta 1929 je bila na dražbi avkcijske hiše Christie's v New Yorku prodana za rekordnih 92 milijonov dolarjev, s čimer je postala najdražje umetnikovo delo, prodano na dražbi. Na dražbi so sicer prodali 91 del iz zbirke ameriške moderne umetnosti aprila preminulega Barneyja A. Ebswortha.