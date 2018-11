Vreme: Na Primorskem in v gorah jasno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 14. novembra - Danes bo na Primorskem in v gorah precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo ponekod jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.