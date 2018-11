Policisti prijeli štiri osumljence vlomov na območju Sostra

Ljubljana, 14. novembra - Ljubljanski policisti so v ponedeljek prijeli štiri osebe, osumljene dveh kaznivih dejanj velike tatvine na območju Sostra. Osumljenci naj bi na podlagi preiskave v četrtek vlomili v dve stanovanjski hiši in odnesli več kosov nakita in denar, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Preiskovalni sodnik je za osumljence odredil pripor.