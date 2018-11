Palestinci naznanili prekinitev ognja z Izraelom

Gaza, 13. novembra - Po hudih spopadih med palestinskimi oboroženimi skupinami in izraelsko vojsko na območju Gaze so Palestinci danes naznanili enostransko prekinitev ognja. Izraelski mediji so pred tem poročali, da je izraelska vlada prekinila pogovore z Egiptom in Združenimi narodi o prekinitvi ognja. Zaradi razmer se bo zvečer sestal Varnostni svet ZN.