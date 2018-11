Uskladitev zakona o izvrševanju proračuna velik zalogaj za koalicijo

Ljubljana, 13. novembra - Koalicijski člani odbora DZ za finance so z ministrom Andrejem Bertoncljem danes usklajevali novelo zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Po informacijah STA je ministrstvo predvidelo več ukrepov v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike, kar naj bi v koalicijskih vrstah sprožilo tudi ostre odzive.