Newyorški delniški indeksi neenotno, globok padec cen nafte

New York, 13. novembra - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so današnje trgovanje v povprečju začeli neenotno; indeksa S&P 500 in Nasdaq sta v zelenem, Dow Jones je v rdečem. Cene nafte so se ob pritiskih ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Opec pocenile za več kot tri odstotke.