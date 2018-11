Požar na objektu v središču Kranja pogašen

Kranj, 13. novembra - V livarni na Koroški cesti v Kranju je danes okoli 10.30 izbruhnil večji požar. Gasilci so požar, v katerem ni bil nihče poškodovan, pogasili, kriminalisti pa so ugotovili, da je zagorelo zaradi vnetja saj na prezračevalnem sistemu. Zaradi požara in intervencije je bila cesta več ur zaprta.