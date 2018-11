Mekicar za nadzemno hitro železnico in brezplačen javni prevoz v Ljubljani

Ljubljana, 13. novembra - Kandidat stranke Dobra država za župana Mestne občine Ljubljana (Mol) Smiljan Mekicar je bil na današnjem dogodku kritičen do aktualnih mestnih oblasti, ki v 12 letih niso izvedle "nobenih resnično strateških projektov" na področju prometa in širše. Med drugim se je zavzel za izgradnjo nadzemne železnice in brezplačen javni promet.