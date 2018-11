Hrvaška proti oslabljeni Franciji v najmočnejši postavi

Zagreb, 13. novembra - Hrvaška bo v finalu Davisovega pokala nastopila v najmočnejši postavi. Kapetan Željko Krajan bo lahko računal na sedmega in dvanajstega igralca sveta, Marina Čilića in Borno Čorića, hkrati pa bo imel v ekipi še specialista za igro dvojic Mateja Pavića in Franka Skugorja ter izkušenega Ivana Dodiga.