Paviljon Čebelji svet bo stal v Mirni Peči

Ljubljana, 18. novembra - Interaktivni paviljon Čebelji svet, s katerim je Slovenija v preteklih dveh letih doma in po svetu ozaveščala o pomembnosti čebel in ostalih opraševalcev ter tako skušala približati projekt razglasitve svetovnega dneva čebel, bo stal v Mirni Peči. Najkasneje do 1. aprila 2019 ga bodo postavili v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.