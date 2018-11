Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 13. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil s padcem. Promet na borznem parketu je dosegel 491.950 evrov, največ so ga vlagatelji ustvarili s Petrolovimi delnicami. Med blue chipi prve kotacije so največje padce zabeležile delnice Pozavarovalnice Sava, Krke in Telekoma Slovenije.