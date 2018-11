Požar na objektu v središču Kranja pogašen

Kranj, 13. novembra - V livarni na Koroški cesti v Kranju je danes okoli 10.30 izbruhnil požar. Gasilci so požar, v katerem ni bil nihče poškodovan, pogasili. Trenutno so na kraju dogodka kriminalisti, ki opravljajo ogled. Cesta, ki je bila zaradi požara in intervencije zaprta, pa je znova odprta za promet.