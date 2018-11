V pariškem Muzeju d'Orsay oče in sin Renoir

Pariz, 14. novembra - V pariškem Muzeju d'Orsay je na ogled razstava Oče in sin Renoir - slikarstvo in kinematografija. Postavitev raziskuje ploden in občasno tudi paradoksalen dialog med očetom Pierre-Augusteom Renoirjem (1841-1919) in njegovim sinom Jeanom Renoirjem (1894-1979), med ustvarjalcema ter med slikarstvom in kinematografijo, piše na spletni strani muzeja.