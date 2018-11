Grossmannov festival prejel priznanje strokovne revije MovieMaker

Ljutomer, 13. novembra - Grossmannov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je dobil priznanje neodvisne filmske revije MovieMaker. Uvrstila ga je med 30 najboljših žanrskih festivalov na svetu, s čimer se je znašel v družbi večjih festivalov, kot so Fantasia v Kanadi, Fantastic Fest v Austinu, Midnight Madness v Torontu, Sitges v Španiji in Frightfest v Londonu.