V Cankarjevem domu brazilska plesna skupina Grupo Corpo

Ljubljana, 14. novembra - Cankarjev dom (CD) drevi gosti brazilsko plesno skupino Grupo Corpo, ki se bo v Gallusovi dvorani za abonma Veličastnih 7 predstavila s Plesno simfonijo in Vrtenjem. Skupina prek plesa razkriva vse vidike Brazilije in pri tem ustvarja enkraten spoj afrobrazilske senzualnosti, baletne miline in sodobne gledališke ekstravagance, so zapisali v CD.