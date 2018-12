Leto 2018: Pestro pri prevzemih podjetij

piše Jure Bernard

Ljubljana, 15. decembra - Leto so poleg privatizacije NLB zaznamovali tudi številni prevzemi podjetij iz različnih panog. Najbolj je odmevala prodaja Gorenja kitajskemu velikanu Hisense. Poskus prevzema Cinkarne Celje ni bil uspešen, v teku so med drugim še prevzemi Pro Plusa, Perutnine Ptuj in Hotelov Bernardin.