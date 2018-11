Slovenija bogatejša za skupno bazo vojaških žrtev prve svetovne vojne

Ljubljana, 13. novembra - V Ljubljani je bila danes javna predstavitev baze vojaških žrtev prve svetovne vojne na Slovenskem. Projekt je nastajal od pomladi 2015 in ga je koordiniral Inštitut za novejšo zgodovino, v njem pa je sodelovalo 16 organizacij in posameznikov iz celotne Slovenije. V bazi, ki se sproti posodablja, so trenutno podatki za 26.224 vojaških žrtev.