Avstrijska Štajerska pripravljena na zimsko sezono

Gradec, 13. novembra - Na avstrijskem Štajerskem so pripravljeni na zimsko sezono. Pri pripravi smučišč računajo na mrzlo vreme, napovedano za ta konec tedna. Ob klasični smučarski ponudbi stavijo tudi na produkte, kot so tek na smučeh, krpljanje, storitve dobrega počutja in kulinarika. V lanski zimski sezoni so Slovenci v deželi ustvarili več kot 40.000 prenočitev.