Osebnemu bančništvu vse več pozornosti namenja tudi Nova KBM

Maribor, 13. novembra - Nova KBM obeležuje eno leto od odprtja prve t. i. premium poslovalnice v Sloveniji, namenjene obstoječim in bodočim imetnikom premijskih osebnih storitev. Te vključujejo posamezniku prilagojene bančne storitve, ki so jim oktobra dodali tudi aplikacijo za pregled finančnega premoženja in izdelavo osebnih bančnih načrtov.