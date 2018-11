Moški z najvišjo plačo v osrednjeslovenski, najbolj zadovoljni z življenjem v goriški regiji

Ljubljana, 18. novembra - Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo so lani imeli moški v osrednjeslovenski regiji, najnižjo pa v pomurski. Najbolj zadovoljni s svojim življenjem so bili moški v goriški regiji, najmanj pa v koroški, so navedli na državnem statističnem uradu ob mednarodnem dnevu moških, 19. novembru.