Požar na objektu v središču Kranja pogašen

Kranj, 13. novembra - Gasilci so požar, ki je danes okoli 10.30 izbruhnil v livarni v središču Kranja, že pogasili, objekt pa še preiskujejo in iščejo morebitna žarišča. V intervenciji je sodelovalo okoli 60 poklicnih in prostovoljnih gasilcev. V požaru ni bil nihče poškodovan, zaposleni so se rešili na varno, zaradi varnosti pa so evakuirali tudi tri sosednje objekte.