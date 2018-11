Za Adrio Mobil vnovič tudi Kump in Per

Novo mesto, 13. novembra - V Adrio Mobil se vračata dva kolesarja, ki sta s klubom zrasla in dosegla lepe rezultate. To sta Marko Kump in David Per. Ljubitelji kluba seveda ob tem takoj pomislijo na sanjsko sezono 2015, ko je Kump dosegel kar 20 zmag ter močno pomagal pri uvrstitvi ekipe na 11. mesto lestvice UCI, a pot do tja je še zelo dolga in naporna.