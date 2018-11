Slovenski in avstrijski zgodovinarji skupaj o dogodkih na širšem območju Radgone pred 100 leti

Radgona, 13. novembra - V Radgoni so v ponedeljek predstavili zbornik V žarišču dogodkov 1918-1920, od Prekmurja prek Radgone do Cmureka, v katerem so ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne slovenski in avstrijski zgodovinarji proučili območje v času, ko je razpadla monarhija in je začela veljati pariška mirovna pogodba.