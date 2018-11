V noči na soboto vlomili v bančno poslovalnico v Tolminu

Tolmin, 13. novembra - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica preiskujejo vlom v eno od bančnih poslovalnic v Tolminu, do katerega je prišlo v noči s petka na soboto. Neznani storilci so se znesli nad inventarjem in povzročili materialno škodo, gotovine iz objekta pa niso ukradli. Policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo.