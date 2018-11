EBRD se vrača v lastništvo NLB

London, 13. novembra - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) se vrača v lastništvo največje banke v Sloveniji, so potrdili v tej mednarodni finančni ustanovi. V privatizaciji NLB leta 2002 je postala petodstotna lastnica, tokrat je kupila 6,25-odstotni delež. S tem je postala drugi največji institucionalni vlagatelj v NLB, so danes sporočili iz EBRD.