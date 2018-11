Skupina migrantov z ukradenim čolnom čez Rokavski preliv v Veliko Britanijo

Lille, 13. novembra - Skupini migrantov je z ribiškim čolnom, ki so ga v ponedeljek zvečer ukradli v Franciji, uspelo prepluti Rokavski preliv in doseči britansko obalo, kjer pa so njihovo pot ustavili možje v modrem. Na Otoku so dogodek označili za drzen poskus vdora na njihova tla, francoska stran pa je ocenila, da gre za novost v ravnanju obupanih migrantov.