Štrukelj: Pogajanja ta trenutek na najbolj občutljivi točki

Ljubljana, 13. novembra - Pogajanja so ta trenutek na najbolj občutljivi točki, je po srečanju z vladno pogajalsko skupino dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj. Konkretnejših pojasnil ni dajal, saj ne želijo "s kakršnimkoli konkretnim komentarjem ali informacijo ogroziti, kar je bilo do zdaj narejeno".