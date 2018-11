NHL se je poravnala z nekdanjimi igralci za odškodnino zaradi zdravstvenih težav

New York, 13. novembra - Vodstvo severnoameriške hokejske lige je sklenilo dogovor o zunajsodni poravnavi s 318 nekdanjimi igralci, ki so proti ligi NHL vložili odškodninske tožbe zaradi številnih zdravstvenih težav, za katerimi trpijo zaradi poškodb glave, pretresov možganov in udarcev v glavo, ki so jih utrpeli na tekmah med aktivno poklicno kariero.