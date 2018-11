Gaza, 13. novembra - Spopadi med izraelsko vojsko in oboroženimi Palestinci na območju Gaze se nadaljujejo. Palestinci so od ponedeljka popoldne na Izrael izstrelili okoli 400 raket in topniških izstrelkov, Izrael pa je odgovoril z več kot 100 letalskimi napadi na tarče oboroženih palestinskih gibanj.