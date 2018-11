Slovenski državni gozdovi predstavili vzdrževanje spominskega območja v Kočevskem rogu

Kočevje/Dolenjske Toplice, 13. novembra - Družba Slovenski državni gozdovi, ki je letos prevzela vzdrževanje nepremičnin štirih kulturnih spomenikov državnega pomena v Kočevskem rogu z Bazo 20, je zanj do zdaj namenila dobrih 42.000 evrov. S tem je začela dolgoročni projekt ohranitve in promocije Baze 20, ki ga bo izvajala skupaj z Občino Dolenjske Toplice in Dolenjskim muzejem.