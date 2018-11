Novi prostori oddelka za perinatologijo na ljubljanski ginekološki kliniki

Ljubljana, 13. novembra - Na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana so odprli novo sprejemno pisarno, triažo, čakalnico in del hodnika na oddelku za perinatologijo. Kot je na otvoritvi povedal strokovni direktor klinike Adolf Lukanović bo "novo okolje nosečnicam in mladim mamicam nedvomno dajalo občutek urejenosti, čistosti, varnosti in prijaznosti".