Gostinec Saša Arsenovič uspešno zajadral v politične vode

H kandidaturi ga je kot uspešnega poslovneža brez politične preteklosti nagovarjalo več strank, po prigovarjanju skupine znanih Mariborčanov na čelu s pesnikom Andrejem Brvarjem pa je letos le privolil v vstop v politiko. Medtem ko se je pred tem na letošnjih volitvah pričakovalo predvsem ponovni spopad nekdanjega in aktualnega župana Franca Kanglerja in Andreja Fištravca, so si številni volivci ob pojavu Arsenoviča oddahnili, da je za prihodnost mesta mogoča tudi tretja možnost.

V volilno tekmo se je vključil v zadnjem trenutku in že v nekaj dneh zbral zadostno število podpisov občanov. A pol ure pred iztekom roka za oddajo kandidatur je presenetil, ko je njegovo župansko kandidaturo vložila stranka SMC.

Njegova uradna razlaga je bila, da bo tako v primeru izvolitve za župana lažje sodeloval z državo in črpal sredstva EU, a je bil to tudi prvi znak, da ni vešč političnih igric. Okorno je deloval tudi v besednih dvobojih s politično bolj izkušenimi tekmeci. Ti so ga med drugim poskušali dotolči z različnimi obtožbami, kot sta domnevno plačevanje delavcev na črno in prezadolženost, najbolj nenavadno pa je bilo obujanje zgodbe izpred 20 let, ko naj bi enemu od natakarjev odgriznil del prsta.

Številni so se tudi spraševali, kako bo uspel svoje zasebne posle v mestu razmejiti od javnih. Kot je dejal, bo v primeru izvolitve ostal lastnik svojega podjetja Galerija Gosposka, medtem ko bo njegovo upravljanje predal dosedanji ekipi, sam pa se povsem posvetil županovanju.

Kljub verbalni nerodnosti na prvih javnih političnih nastopih je očitno uspel ohraniti zaupanje volivcev, saj so mu ti na volitvah ponudili priložnost, da pokaže, kaj zna, še na ravni mesta. V prvem krogu je zbral dobrih 38 odstotkov glasov, v drugem krogu, ko mu je nasproti stal nekdanji župan Kangler (NLS), pa 57,9 odstotka glasov.

Pravi, da mora biti občina predvsem odličen servis za občane, da bodo lahko ti v njem uresničevali svoje ideje. Mesto namerava najprej temeljito očistiti, nato pa med drugim napoveduje vzpostavitev notranjega prometnega obroča, izgradnjo garažne hiše pod Glavnim trgom in nove brvi čez Dravo, revitalizacijo industrijskih con Melje, Studenci in Tezno ter tesnejše povezovanje z univerzo. "Žalosten sem, ko gledam vse te potenciale mesta, zadnjih 12 let pa samo jokamo. Kandidiram zato, da to spremenimo in občanom zagotovimo boljšo kakovost življenja," je dejal na enem od volilnih soočenj.

Za razliko od Kanglerja, ki je nagovarjal predvsem "male ljudi" na obrobju, Arsenovič pooseblja bolj meščanski del prebivalstva. To je bil tudi eden od očitkov na njegov račun v volilni kampanji, češ da Maribor ni samo center mesta.

Dejansko, kot je pojasnil, ni imel časa, da bi zbral kandidate svoje (neodvisne) liste Arsenovič za Maribor za svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Je pa na volitvah nastopil s svojo listo kandidatov za mestni svet, ki bo v novem sestavu zasedla največ sedežev. Med njimi so sami novi obrazi v mariborski politiki, med drugim arhitekt Gregor Reichenberg in prometni inženir Samo Peter Medved. V njegovi ožji ekipi med drugim delujejo še ravnatelj Druge gimnazije Ivan Lorenčič, kulturna delavka Zora A. Jurič in ekonomist Aljaž Bratina.

Poleg svojih 11 glasov ima Arsenovič v 45-članskem mestnem svetu še podporo treh mestnih svetnikov SMC, prav tako pa še nekaterih drugih strank. Pred drugim krogom volitev so namreč njegovo župansko kandidaturo podprli še Lista kolesarjev in pešcev, DeSUS, SD, Lista Melite Petelin, Lista mladih. Povezujemo in Stranka mladih - Zeleni Evrope, ki imajo v mestnem svetu skupaj devet glasov.

Aleksander Saša Arsenovič se je rodil 3. novembra 1966 v Mariboru. Pri devetih letih je začel trenirati tenis in pri 21. ga je ta šport odpeljal v Nemčijo. Tam je devet let igral tenis in vodil teniško šolo, nato se je vrnil v Maribor ter z mlajšim bratom Markom odprl priljubljen lokal Tako's in podjetje za trgovino z oblačili S.Oliver, ki sta ga razširila še v druge države nekdanje Jugoslavije in bila leta 2011 uvrščena med sto najbogatejših Slovencev.

Kasneje sta z bratom ubrala ločeni poslovni poti, pri čemer se je Saša usmeril v gostinstvo. Njegovo podjetje Galerija Gosposka je v središču Maribora vzpostavilo vrsto gostinsko-namestitvenih objektov, kot so Restavracija Rožmarin in La Pizzeria v nekdanji veleblagovnici na Gosposki ulici ter Gostilna in Hotel Maribor v nekdanji menzi na Glavnem trgu.

Svoje poslovne ideje Arsenovič, po izobrazbi pravnik, razvija v prej propadajočih zgradbah v središču mesta in za svojo skrb za kulturno dediščino mesta si je lani prislužil priznanje Slovenskega konservatorskega društva. Med drugim je kupil tudi Žički dvor in Stari Radio in ju zdaj obnavlja. Je ločen, s prvo ženo ima dve hčeri, s sedanjo partnerko pa sina.