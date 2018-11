Vreme: Na vzhodu sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 13. novembra - Danes bo na vzhodu sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Na zahodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Pihal bo jugozahodnik, ki bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na vzhodu do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.