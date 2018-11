Lista Arsenovič za Maribor si želi mesto, ki bo delalo za vse

Maribor, 13. novembra - Kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes predstavil ekipo, s katero je spisal volilni program, in kandidate svoje liste za mestni svet. Pod geslom Naj mesto dela za vse med drugim napoveduje večja vlaganja v obnovo šol in vrtcev, izgradnjo mestne knjižnice in obnovo Titovega mostu.