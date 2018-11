New York, 13. novembra - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so ponoči odigrali štiri tekme. New York Rangers so doma ugnali Vancouver z 2:1, Anaheim pa Nashville z enakim izidom, a šele po kazenskih strelih. Dallas je z 1:2 izgubil s Columbusom, Carolina pa je po podaljšku s 3:2 ugnala Chicago.