V Saša regiji turizem ni dovolj izkoriščena razvojna priložnost

Velenje, 13. novembra - Raziskava z naslovom Priložnosti za delo in življenje mladih v Savinjsko-šaleški (Saša) regiji v obdobju do leta 2030, ki jo je izvedel regijski center za razvoj terciarnega izobraževanja, je pokazala, da je turizem velika, a še ne dovolj izkoriščena razvojna priložnost regije. So pa v povezavi s turizmom možnosti za zagon podjetništva.