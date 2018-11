Večina azijskih borz v rdečem

Tokio, 13. novembra - Vlagatelji na azijskih borzah so sledili razpoloženju v ZDA, kjer so se indeksi ob koncu ponedeljkovega trgovanja spustili pod gladino. Kot poročajo tuje agencije, prevladuje zaskrbljenost zaradi trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, negotovost okoli brexita ter obeti nadaljnjega dviga obrestnih mer v ZDA in upočasnitve gospodarske rasti.