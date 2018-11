Za nasledstvo odhajajočega župana Idrije pet kandidatov

Idrija, 13. novembra - Trije strankarski in dva neodvisna kandidata se bodo v Občini Idrija potegovali za nasledstvo sedanjega župana Bojana Severja, ki se bo po koncu mandata upokojil. Edina kandidatka Miranda Groff Ferjančič in Tomaž Vencelj sta zbirala podpise volivcev, stranke pa stojijo za Kristjanom Brusom, Gašperjem Ferjanom in Metodom Habetom.