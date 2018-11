Cerar, Kolman, Pegan in Petkovšek o Štuklju kot vzorniku

Novo mesto, 12. novembra - Na osrednji slovesnosti Štukljevega leta v Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi pri Novem mestu, novi veliki pridobitvi slovenskega športa, so govorniki spomnili na 120-letnico rojstva Leona Štuklja, "ene od korenin in dela našega narodnega izročila", pred tem pa so odprli tudi razstavo o njegovem življenju.