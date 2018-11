V dolenjski prestolnici obeležili spomin na Leona Štuklja

Novo mesto, 12. novembra - Na osrednji slovesnosti Štukljevega leta v Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi pri Novem mestu z naslovom Iz roda v rod duh išče svojo pot so govorniki spomnili na 120-letnico rojstva "ene od korenin in dela našega narodnega izročila" ter se mu opravičili za "krivice, ki so mu bile v delu življenja storjene."