V ospredju mednarodne konference razmislek o človekovem dostojanstvu

Ljubljana, 13. novembra - Dvodnevna mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje, ki se je danes začela v prostorih državnega sveta, želi spodbuditi razmišljanje o človekovem dostojanstvu in temeljnih človekovih pravicah. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik republike Borut Pahor.