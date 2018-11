V DZ in na ljubljanski občinski organ prispelo več sumljivih pošiljk

Ljubljana, 12. novembra - V glavni pisarni državnega zbora so danes zjutraj prejeli osem sumljivih pisemskih pošiljk. Kasneje so sumljive pošiljke prejeli še v glavni pisarni občinskega organa v Ljubljani. Vse pošiljke so vsebovale prašnato snov. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da po opravljeni analizi v nobenem od primerov ne gre za nevarno snov.