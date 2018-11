Na večeru Jurija Gustinčiča tudi o odgovornosti medijev

Ljubljana, 12. novembra - Na četrtem večeru Jurija Gustinčiča z naslovom Kdo je močnejši od sedme sile?, ki sta ga pripravila Društvo Slovenija Rusija in ljubljanska fakulteta za družbene vede, so uredniki in novinarji govorili o izzivih, s katerimi s soočajo sodobni mediji. Med drugim so izpostavili odgovornosti urednikov in novinarjev do javnosti.