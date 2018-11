Neparlamentarne stranke za zagovor britanske veleposlanice pri Cerarju zaradi lobiranja za fracking

Ljubljana, 12. novembra - Neparlamentarne stranke Pirati, Solidarnost in ZL-DSD so zunanjega ministra Mira Cerarja pozvale, da na pogovor povabi veleposlanico Združenega kraljestva Sophie Honey zaradi lobiranja in domnevnih pritiskov glede pridobivanja dovoljenj britanskega podjetja za črpanje plina na Petišovskem polju. Pozivu so se pridružile okoljevarstvene organizacije.