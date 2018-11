Na navtičnem sejmu v Amsterdamu 18 slovenskih podjetij

Amsterdam, 13. novembra - V Amsterdamu danes vrata odpira 31. sejem navtične industrije in opreme Mets, ki velja za največji in najpomembnejši sejem za navtično opremo in opremo marin na svetu ter bo potekal do četrtka. Pod okriljem javne agencije Spirit Slovenija bo na skupnem razstavnem prostoru svoje izdelke in storitve predstavljalo tudi 18 slovenskih podjetij.