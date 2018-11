Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija dobitnica zdravstvene nagrade EU

Ljubljana, 12. novembra - Evropski komisar za zdravje Vytenis Andriukaitis in direktorica direktorata za zdravje in varno hrano Anne Bucher sta danes podelila letošnje zdravstvene nagrade nevladnim organizacijam za preventivo na področju rabe tobaka. Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je dosegla tretje mesto, so sporočili iz organizacije.